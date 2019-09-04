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04 сентября 2019, среда, 23:57 273
Европа 2019-09-05T00:26:24+03:00
Українські Новини
Мощное землетрясение произошло в Турции

Мощное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение. Фото: @GismeteoNews
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews

На юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"Толчки силой 3,8, 4,5 и 3,8 были зафиксированы 4 августа в Средиземноморском регионе по времени соответственно в 03.51, 04.01, 05.12", - сообщает AFAD.

Также турецкие метеорологи прогнозируют значительное количество осадков и сильных порывов ветра в Средиземноморском регионе в ближайшие дни.

"В западных частях страны ожидаются значительные порывы ветра и штормы. В Средиземноморском регионе и юге Центральной Анатолии ожидаются значительные осадки", - сообщили метеорологи.

Отмечается, что в регионе Анталия сильные порывы ветра, в пятницу дожди и грозы.

Сила ветра местами будет достигать 85 км/ч (около 24 м/с), то есть на море будут наблюдаться высокие волны, ветер может срывать кровлю с домов и ломать деревья.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Также на Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3.

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