Гончарук - хороша машина, яка ще не наїздила свій ліміт, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський порівняв прем'єр-міністра Олексій Гончарука з хорощим автомобілем.

"Я вважаю, що всьому є об'єктивні причини. Як сказати... Як хороша машина. Він - хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. І це не тому, що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молода, як мені здається, дуже потрібна цій країні, цього часу, зараз, людина", - сказав Зеленський в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", коментуючи подану прем'єр-міністром заяву про відставку, передають Українські Новини.

Зеленський підкреслив, що у Гончарука ще є "запал" і справедливо, якщо він залишить посаду прем'єра у випадку, якщо втомиться або не впорається з поставленими завданнями.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення скандальної нібито прослуховування його розмови подав заяву про відставку. Пізніше ввечері Президент Володимир Зеленський у ході розмови з Гончаруком повідомив, що вирішив дати прем'єра і його уряду шанс.

15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис наради, в якому Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.