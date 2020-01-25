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25 січня 2020, субота, 09:06 3
Силові структури 2020-01-25T09:19:01+02:00
Українські Новини
Війна на Донбасі: бойовики активізували обстріли, поранено воїна ЗСУ

Війна на Донбасі: бойовики активізували обстріли, поранено воїна ЗСУ

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

У п'ятницю, 24 січня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінського домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність. Про це повідомляє прес-штаб операції Об'єднаних сил.

Вісім обстрілів по позиціях українських військових зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі неподалік від Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета – 21 постріл, а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
  • двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
  • двічі в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномета противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;
  • неподалік від Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли з великокаліберного кулемету;
  • двічі неподалік від населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Горіховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – 9 снарядів.

У п'ятницю, 24 січня, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку поточної доби бойовики зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 5 пострілів по позиціях захисників Павлополя, який знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС 23 січня, 1 військовий був поранений. Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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