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24 января 2020, пятница, 08:15 25
Силовые структуры 2020-01-24T08:21:56+02:00
Українські Новини
На Донбассе участились обстрелы боевиков: в рядах ВСУ – потери

На Донбассе участились обстрелы боевиков: в рядах ВСУ – потери

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

За прошлые сутки, 23 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили восемь обстрелов:

  • неподалеку Талаковки стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 8 мин;
  • два раза у Опитного велся огонь из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки враг ударил из стрелкового оружия;
  • в районе Широкино боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
  • неподалеку Новоселовки Второй стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • у Авдеевки велся огонь из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Водяного оккупанты ударили из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела:

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • у Орехово велся огонь из гранатометов различных систем.

"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе не прекращались обстрелы и 21 января: у ВСУ серьезные потери.

Тем временем Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе.

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