На Донбассе участились обстрелы боевиков: в рядах ВСУ – потери

За прошлые сутки, 23 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС. "23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили восемь обстрелов: неподалеку Талаковки стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 8 мин; два раза у Опитного велся огонь из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки враг ударил из стрелкового оружия; в районе Широкино боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие; неподалеку Новоселовки Второй стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; у Авдеевки велся огонь из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного оккупанты ударили из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; у Орехово велся огонь из гранатометов различных систем. "Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС. Как сообщали Українські Новини, на Донбассе не прекращались обстрелы и 21 января: у ВСУ серьезные потери. Тем временем Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе.