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24 січня 2020, пʼятниця, 22:45 10
Суспільство 2020-01-25T00:30:02+02:00
Українські Новини
Як мене могли не пустити, якщо я не приїжджав, - Логінов про заборону на в'їзд в Україну

Як мене могли не пустити, якщо я не приїжджав, - Логінов про заборону на в'їзд в Україну

Валерия Драгомирова
Україна, Харків, заборона на в'їзд, Віктор Логінов
Віктор Логінов. Скріншот: YouTube/Росія 1
Віктор Логінов. Скріншот: YouTube/Росія 1

У п'ятницю, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що головного героя серіалу "Щасливі разом" Віктора Логінова не впустили в Україну. Однак сам Логінов заявив, що не приїжджав в Україну, так як тільки повернувся додому з прогону вистави для українського глядача. Про це повідомляє "КП в Україні".


"Я ще поки не в'їжджав, як мене могли не пустити? Ось четвертого лютого збираюся приїхати до вас. Я нічого про це не чув, мені ніхто нічого не повідомляв. Не розумію, що відбувається і на якій підставі мені можуть заборонити в'їзд", - здивувався Логінов.

При цьому на сайті Харківського театру імені Шевченка вже призупинили продаж квитків на виставу "Татусі".

"Я буду зараз перевіряти, що це таке і на підставі чого з'явилася така інформація. Людина, яка каталася між Росією і Україною три місяці, а тепер раптом спливає така історія", - сказав Логінов.

Вистава "Татусі" запланована в Харкові 6 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів.

Також у грудні Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

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