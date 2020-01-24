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  • Т.в.о. президента "Енергоатому" отримав понад півмільйона гривень зарплати
24 січня 2020, пʼятниця, 21:07 9
Політика 2020-01-24T21:17:43+02:00
Українські Новини
Т.в.о. президента "Енергоатому" отримав понад півмільйона гривень зарплати

Т.в.о. президента "Енергоатому" отримав понад півмільйона гривень зарплати

Ярина Вацяк
Енергоатом, зарплати чиновників, Павло Павлишин
Енергоатом. Фото: fdlx.com
Енергоатом. Фото: fdlx.com

Тимчасово виконуючий обов'язки президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Павло Павлишин отримав 514,3 тис. гривень зарплати за грудень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Павлишин отримав зарплату за грудень 2019 року в сумі 514 328 гривень.

Зазначені кошти були отримані ним 3 січня.

Зазначимо, в 2019 році "Енергоатом" скоротила виробництво електроенергії на 1,65%, або на 1,398 млрд кВт-год до 83,228 млрд кВт-година порівняно з 2018 роком.

"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня Кабінет Міністрів призначив Павлишина тимчасово виконуючим обов'язки президента "Енергоатому".

Раніше Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду.

Тим часом, Зеленський вирішив не відправляти главу уряду у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну і держкомпаній.

 

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