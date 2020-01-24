На Донбасі почастішали обстріли: поранений військовослужбовець

Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 24 січня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - сказано в ньому.



В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 6 обстрілів поблизу Талаковки, Пісків, Павлополя і Опитного.



В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" було зафіксовано 4 ворожих обстрілів поблизу Новолуганського, Луганського та Оріхового.



У п'ятницю в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС 23 січня, 1 військовий був поранений.



Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.