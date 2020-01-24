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24 січня 2020, пʼятниця, 19:22 15
Події 2020-01-24T20:15:32+02:00
Українські Новини
В Одеській області дотла згорів автобус Нацгвардії

В Одеській області дотла згорів автобус Нацгвардії

Ярина Вацяк
пожежа в Одеській області, Нацгвардія, Пожежа в автобусі

Сьогодні, 24 січня, в центрі місті Рені Одеської області згорів автобус Національної гвардії. Внаслідок події ніхто не постраждав, водій встиг оперативно висадити солдатів, коли відчув задимленість в салоні.

Незважаючи на те, що пожежний підрозділ знаходиться в декількох метрах від події, автобус згорів повністю, пише "Думська".

В прес-службі Нацгвардії прокоментували інцидент.

За даними відомства, нацвардійці прибули в Рені за запитом начальника ГУНП в Одеській області особовий склад Ізмаїльського підрозділу Національної гвардії йшов до Ренійського відділення поліції Ізмаїльського ГУНП з метою посилення протидії злочинності в районі.

В'їхавши в місто близько 16:00, несподівано сталося загоряння в моторному відділенні автобуса ПАЗ, в якому їхав особовий склад. Близько 16:20 спільними зусиллями пожежу було локалізовано. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав. Причини загоряння транспортного засобу встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 5 січня у Києві, на проспекті Перемоги на ходу загорівся автобус з пасажирами.

У травні у Польщі повністю згорів автобус Київ-Прага, в якому їхали 70 пасажирів.

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