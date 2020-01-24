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24 січня 2020, пʼятниця, 18:38 8
Зовнішня політика 2020-01-24T18:39:41+02:00
Українські Новини
Білорусь призупинила імпорт м'яса птиці з Вінницької області через спалах пташиного грипу

Білорусь призупинила імпорт м'яса птиці з Вінницької області через спалах пташиного грипу

Валерия Драгомирова
Білорусь, Вінниця, м'ясо птиці, імпорт, пташиний грип
Курятина. Фото: expres.ua
Курятина. Фото: expres.ua

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі прийняв рішення тимчасово призупинити імпорт продукції птиці з Вінницької області у зв'язку з виявленням на цій території пташиного грипу.

Про це йдеться у відповідному указі білоруського відомства, передають Українські Новини.

Згідно йому, з 24 січня вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Білорусі з Вінницької області живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових і циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших продуктів переробки курячого яйця, пуху та пера, мисливських трофеїв та кормових добавок з птиці.

Одночасно припиняються всі раніше видані дозволи на ввезення зазначених товарів на територію Білорусі.

Товари, що підлягають ветеринарному контролю, на які поширюються ці обмеження і вийшли з Вінницької області до 23 січня включно, йдуть у звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія прийняла рішення тимчасово призупинити імпорт з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області.

Тим часом Україна веде переговори з ЄС про відновлення поставок м'яса птиці.

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