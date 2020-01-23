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23 января 2020, четверг, 14:47 172
Внешняя политика 2020-01-23T14:48:59+02:00
Українські Новини
Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении поставок мяса птицы, - торгпред Украины

Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении поставок мяса птицы, - торгпред Украины

Валерия Драгомирова
Тарас Качка, Украина-ЕС, Поставки мяса, Птичий грипп
Курица курятина филе Фото: МХП
Курица курятина филе Фото: МХП

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что решение ЕС о приостановке импорта мяса птицы из Украины является преждевременным, поэтому Украина ведет переговоры о его корректировке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение", - написал Качка.

Он подчеркнул, что на данный момент есть все возможности для того, чтобы скорректировать решение в пользу Украины.

Отмечается, что на этой и следующей неделе будут проведены все необходимые консультации в Брюсселе.

При этом Качка отметил, что из-за важности и срочности данного вопроса Украина вынуждена приостановить работу по другим важным задачам сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.

С момента обнаружения вируса птичьего гриппа в Винницкой области было уничтожено 22 тыс. голов птицы.

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