Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении поставок мяса птицы, - торгпред Украины

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что решение ЕС о приостановке импорта мяса птицы из Украины является преждевременным, поэтому Украина ведет переговоры о его корректировке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение", - написал Качка.



Он подчеркнул, что на данный момент есть все возможности для того, чтобы скорректировать решение в пользу Украины.



Отмечается, что на этой и следующей неделе будут проведены все необходимые консультации в Брюсселе.



При этом Качка отметил, что из-за важности и срочности данного вопроса Украина вынуждена приостановить работу по другим важным задачам сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.



Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.



С момента обнаружения вируса птичьего гриппа в Винницкой области было уничтожено 22 тыс. голов птицы.



