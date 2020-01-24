САП закрила справу Охендовського у зв'язку з невстановленням достатніх доказів провини

Спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це йдеться в постанові старшого прокурора САП Кравченка про закриття справи, текст якої мають Українські Новини.



"Кримінальне провадження стосовно Охендовського М. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 368 КК України у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати - закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України", - йдеться в документі.



Прокурор також зняв арешт з майна Охендовського.



Постанова винесена 27 грудня і підлягає негайному виконанню.



Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Солом'янський районний суд скасував рішення САП про припинення розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського.



У червні 2017 року САП призупинила розслідування справи екс-голови ЦВК.



Тоді спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт щодо Охендовського не готовий для передачі в суд.