підписатися на розсилку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 17:56 11
Силові структури 2020-01-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
САП закрила справу Охендовського у зв'язку з невстановленням достатніх доказів провини

САП закрила справу Охендовського у зв'язку з невстановленням достатніх доказів провини

Валерия Драгомирова
Михайло Охендовський
Михайло Охендовський

Спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це йдеться в постанові старшого прокурора САП Кравченка про закриття справи, текст якої мають Українські Новини.

"Кримінальне провадження стосовно Охендовського М. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 368 КК України у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати - закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України", - йдеться в документі.

Прокурор також зняв арешт з майна Охендовського.

Постанова винесена 27 грудня і підлягає негайному виконанню.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Солом'янський районний суд скасував рішення САП про припинення розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського.

У червні 2017 року САП призупинила розслідування справи екс-голови ЦВК.

Тоді спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт щодо Охендовського не готовий для передачі в суд.
ДБР допитало Порошенка у справі про держзраду
Суд змінив підозрюваній у вбивстві Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний
Новини
ВНЗ отримають фінансування за результатами діяльності: які показники будуть враховувати 18:50
Білорусь призупинила імпорт м'яса птиці з Вінницької області через спалах пташиного грипу 18:38
В Давос я літав за свій рахунок, - нардеп Гончаренко 18:32
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
У Києві через черговий дзвінок про мінування закрили 5 станцій метро 18:31
Лукашенко зізнався, що не користується мобільним телефоном 18:03
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати 15:44
більше новин
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok