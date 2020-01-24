Лукашенко зізнався, що не користується мобільним телефоном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не користується мобільним телефоном. Про це він розповів, спілкуючись з колективом Шкловського заводу газетного паперу, повідомляє "Белта".

"Може, це й погано: у мене немає мобільного телефону. Дивлюся: мої колеги-президенти сидять, тикають в ці "айфони" та інше. Я цим не займаюся. Я знаю, що таке безпека. Справа навіть не в цьому: у мене є кому цим займатися", - розповів Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, якщо хтось йому і дзвонить по мобільному телефону (а це трапляється дуже рідко), то ад'ютант його приносить.



"Але я майже не розмовляю. Зараз ці гаджети у вас в кишені, і, де б ви не були, вас бачать ті, хто треба. Вам цього хочеться? Ні", - сказав він.

Лукашенко Також відзначив негативний вплив радіохвиль на здоров'я людини і разом з благами інтернету згадав про можливу небезпеку штучного інтелекту.



Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запропонував Росії вступити в Білорусь і заявив, що росіяни будуть не проти.



Також Білорусь закупила нафту у Норвегії.