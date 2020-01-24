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24 січня 2020, пʼятниця, 18:03 10
Світ 2020-01-24T18:04:40+02:00
Українські Новини
Лукашенко зізнався, що не користується мобільним телефоном

Лукашенко зізнався, що не користується мобільним телефоном

Валерия Драгомирова
Білорусь, Телефон, Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не користується мобільним телефоном. Про це він розповів, спілкуючись з колективом Шкловського заводу газетного паперу, повідомляє "Белта".

"Може, це й погано: у мене немає мобільного телефону. Дивлюся: мої колеги-президенти сидять, тикають в ці "айфони" та інше. Я цим не займаюся. Я знаю, що таке безпека. Справа навіть не в цьому: у мене є кому цим займатися", - розповів Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, якщо хтось йому і дзвонить по мобільному телефону (а це трапляється дуже рідко), то ад'ютант його приносить.


"Але я майже не розмовляю. Зараз ці гаджети у вас в кишені, і, де б ви не були, вас бачать ті, хто треба. Вам цього хочеться? Ні", - сказав він.

Лукашенко Також відзначив негативний вплив радіохвиль на здоров'я людини і разом з благами інтернету згадав про можливу небезпеку штучного інтелекту.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запропонував Росії вступити в Білорусь і заявив, що росіяни будуть не проти.

Також Білорусь закупила нафту у Норвегії.

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