Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування

Екс-президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після допиту заявив журналістам, що кримінальна справа проти нього є політичним. Про це повідомляє "Країна".

"Безумовно, все це має характер політичних переслідувань. Будь ласка, якщо є помста до Порошенка з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, але вони шкодять Україні, вони підривають міжнародний авторитет, вони підривають Мінські угоди, вони підривають право України на самозахист у рамках ротації кораблів та українського статусу Керченської протоки", - заявив Порошенко.

Він заявив, що слідчі призначили допит спеціально в цю дату, щоб перешкодити Порошенко відправитися в Давос, де у нього були заплановані низка міжнародних зустрічей.

"Я був змушений скасувати міжнародний візит. У Давосі у мене були заплановані ряд міжнародних зустрічей, і я думаю, що з високою ймовірністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків, і саме в цей день призначили допит як свідка", - розповів екс-президент.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко назвав не пустивших його депутатів у ДБР співробітників "не українцями" і "не поліцейськими".

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не вийшов порядку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.