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24 січня 2020, пʼятниця, 16:39 24
Силові структури 2020-01-24T22:30:05+02:00
Українські Новини
Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування

Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, ДБР, Допит, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Екс-президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після допиту заявив журналістам, що кримінальна справа проти нього є політичним. Про це повідомляє "Країна".

"Безумовно, все це має характер політичних переслідувань. Будь ласка, якщо є помста до Порошенка з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, але вони шкодять Україні, вони підривають міжнародний авторитет, вони підривають Мінські угоди, вони підривають право України на самозахист у рамках ротації кораблів та українського статусу Керченської протоки", - заявив Порошенко.

Він заявив, що слідчі призначили допит спеціально в цю дату, щоб перешкодити Порошенко відправитися в Давос, де у нього були заплановані низка міжнародних зустрічей.

"Я був змушений скасувати міжнародний візит. У Давосі у мене були заплановані ряд міжнародних зустрічей, і я думаю, що з високою ймовірністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків, і саме в цей день призначили допит як свідка", - розповів екс-президент.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко назвав не пустивших його депутатів у ДБР співробітників "не українцями" і "не поліцейськими".

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не вийшов порядку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

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