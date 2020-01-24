У Дніпрі від ускладнень грипу помер 2-річний малюк

Дворічний хлопчик помер від ускладнень грипу в Днипре.

Про це Українським Новинам повідомив представник Днипровской обласної державної адміністрації.

Хлопчик захворів 20 січня.

Повідомляється, що у нього була блискавична форма грипу А.

При цьому у Дніпропетровській області не перевищено епідпоріг захворюваності.

Проте в деяких містах області (включаючи Дніпро і Кривий Ріг) стали закривати школи і окремі класи з-за збільшення кількості хворих дітей.

Як повідомляли Українські Новини, 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

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