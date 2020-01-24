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24 січня 2020, пʼятниця, 14:33 13
Силові структури 2020-01-24T16:15:03+02:00
Українські Новини
Я не знаю, чи дозволять мені в'їзд чи ні, - Сєров про можливе скасування концерту в Києві

Я не знаю, чи дозволять мені в'їзд чи ні, - Сєров про можливе скасування концерту в Києві

Таня Войтюк
Олександр Сєров, Концерт, Заборона в'їзду, СБУ
Олександр Сєров. Фото: Facebook
Олександр Сєров. Фото: Facebook

Концерт Олександра Сєрова в Києві заплановано на 23 березня в столичному Палаці "Україна", але дозвіл на її проведення залишається під питанням.

Про те, чому співакові заборонили в'їзд в країну повідомляє "КП".

Народний депутат Володимир Ар'єв попросив СБУ заборонити Сєрову в'їзд у країну з-за виступу в Криму. Через це представники концертного майданчика повідомили, що концерт, швидше за все, скасують. Зараз ведуться переговори з організаторами з цього приводу.

Співак прокоментував, що в Україні зараз посилилася система в'їзду в країну і він сам не знає, чи дозволять йому виступати. Він також не розуміє, чому йому заборонили вернутсья на батьківщину.

"Начебто у мене все чисто. Більше того, як мені можна заборонити в'їзд, якщо я народився в Україні? Працював і дещо зробив для культури цієї країни, як музичний керівник. Ось і вся моя місія. Я не знаю, я негативного нічого не робив", - сказав Сєров.

Він також додав, що його родичі раніше, живуть у Миколаєві.

Про свій візит у Крим співак сказав, що це був виключно для того, щоб зустрітися зі старими друзями.

"Мій візит до Севастополя був тільки благородним! Побачити своїх друзів, яким вже майже 70 років. Напевно, це була наша остання зустріч, тому що я навряд чи ще раз туди приїду. І це не тому, що у політичних справах, а тому що не ті вже сили мотатися туди-сюди", - відповів він.

Як повідомляли Українські Новини, пограничники не пустили в Україну групу російських акторів.

14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

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