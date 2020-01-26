Кінопрем'єри тижня: що подивитися у кінці січня

Неполліткоректная комедія, пара трилерів і дві кртіни-номінанта на статуетку "Оскар" - наступного тижня в кінотеатрах України будуть кінопрем'єри на будь-який смак. Українські Новини розповіли, що можна подивитися.

Маленькі жінки

Екранізація однойменного роману американки Луїзи Мей Олкотт. У центрі картини - дорослішання чотирьох сестер Марч, які живуть в Новій Англії під час Громадянської війни в США. Старша Маргарет має прекрасні манери і хоче стати актрисою. Інша сестра - непосидюча Джозефіна - пише розповіді. Боязка Елізабет пристрасно любить музику і грає на фортепіано. Молодша Емі захоплена малюванням. Дівчатам доводиться справлятися з труднощами самостійного життя і шукати себе. Оточуючі ж кажуть, що найкращий вихід для сестер - якнайшвидше вийти заміж.

Картина номінована на кілька премій "Оскар", у тому числі, як кращий фільм.

1917

Військова драма про двох молодих британських солдатів Шофілда і Блейка, які повинні перетнути ворожу територію і передати важливе повідомлення батальйону, з яким втрачено зв'язок. У них мало часу: якщо новий наказ не доставити вчасно, загинуть багато молодих солдатів, включаючи брата Блейка.

Фільм номінований на статуетку "Оскар" як кращий в 2020 році.

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Наші котики

Українська неполіткоректна комедія, яка доведе, що про війну можна знімати весело. 2014-й рік. Розпал гарячої фази гібридної війни Росії проти України. На Донбас відправляються добровольцями інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів. На сході до них приєднується цілеспрямована журналістка, яка має секретне завдання. У героїв немає бойового досвіду, розуміння тактики командування і вміння орієнтуватися на місцевості. Але саме цим людям належить зірвати масштабну операцію ворога ...

https://www.youtube.com/watch?v=h0YD2eiSOFE" frameborder="0" allowfullscreen>

Джентельмени

Головний герой бойовика - успішний кримінальний бізнесмен, який роками збирав статок і будував бізнес. Тепер він хоче піти на спокій і жити життям багатої людини з молодою вродливою дружиною. Але покинути світ зброї і криміналу куди складніше, ніж до нього потрапити. Тепер герою потрібно знайти покупця для свого бізнесу, отримати гроші і залишитися в живих.

https://www.youtube.com/watch?v=2i0Rhhr4uMw" frameborder="0" allowfullscreen>

Playmobil: Фільм

Чарлі і його старша сестра Марла несподівано потрапляють зі звичайного світу в чарівну країну, де дітям доведеться подорожувати дивими світами, знайомитися з новими друзями і навіть розкрити підступну змову, жертвами якої вже стали багато жителів чарівної країни. Неймовірні пригоди допомагають брату і сестрі зрозуміти, що, незважаючи на розбіжності, потрібно допомагати один одному і вірити в себе.

Валгалла: Рагнарек

Останні боги Асгарда збираються для вирішальної битви. Але навіть богам потрібна допомога. Разом з Тором і Локі в Мидгард потрапляють двоє смертних дітей. З хвилини на хвилину жахливий вовк Фенрир і крижані велетні візьмуть в облогу небесний чертог. І саме смертним слід змінювати те, що визначено норнами.

https://www.youtube.com/watch?v=fygmgLh9PLE" frameborder="0" allowfullscreen>

Раніше Українські Новини писали докладніше про першу українську комедію про війну на Донбасі "Наші котики".

А до цього - про топ-10 фільмів за вибором українців.