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24 січня 2020, пʼятниця, 13:37 14
Суспільство 2020-01-24T15:30:02+02:00
Українські Новини
Українські аеропорти змінили рейси через ремонт аеропорту в Братиславі

Українські аеропорти змінили рейси через ремонт аеропорту в Братиславі

Ольга Фандорина
Авіакомпанії, Аеропорт, Ремонт, Зміна рейсів
Літаки. Фото: pixabay
Літаки. Фото: pixabay

Аеропорт Братислава буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно. Про це повідомляє avianews.com.

Дана ситуація торкнеться мандрівників відразу двох авіакомпаній, які повинні були летіти в Словаччину з чотирьох аеропортів України.

Зараз в Братиславу з аеропорту Жуляни, Львів та Одеса літає Wizz Air. Ryanair здійснює рейси в столицю Словаччини з аеропорту Бориспіль.

На даний момент обидва авіаперевізника вже внесли зміни у свої системи бронювання. При виборі рейсів Київ-Братислава Wizz Air вказує, що в період з 21 квітня по 1 травня прильоти і вильоти будуть виконуватися через аеропорт у Відні.

Також лоу-кост прибрав на своєму сайті з розкладу рейси зі Львова та Одеси в Братиславу. Аналогічно вчинив Ryanair з рейсами з Києва до Братислави — на період робіт вони недоступні для бронювання.

Якщо скасування рейсів сталася більш ніж за 2 тижні до вильоту, пасажир не може розраховувати на грошову компенсацію, однак може безкоштовно повернути квитки або змінити дату вильоту без оплати штрафу. У деяких випадках авіакомпанії дозволяють змінювати маршрут на альтернативний.

Наприклад, у випадку з рейсами з Києва, Львова та Одеси в Братиславу Wizz Air дозволив їх замінювати на рейси з Києва до Відня. Аналогічний обмін у випадку з Ryanair може бути ускладнений тим, що альтернативні рейси Київ-Відень виконує не ірландський лоу-кост, а його дочірня авіакомпанія з Австрії — Laudamotion.

Як повідомляли Українські Новини, раніше був оприлюднений антирейтинг авіакомпаній, які найчастіше не компенсують затримку і скасування рейсів

Також був оприлюднений список найбільш пунктуальних авіакомпаній.

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