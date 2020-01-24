Великобританія і ЄС підписали угоду про Brexit

У Брюсселі Голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.

Про це Шарль Мішель написав Twitter.

Ратифікація документа в Європейському парламенті заплановано на 29 січня. Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

"Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії", - написав Шарль Мішель.

Зі свого боку фон дер Ляйєн в Twitter зазначила, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

Нагадаємо, 23 січня королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджене парламентом угода про вихід Британії з Європейського союзу.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня, палата громад Великобританії прийняла у другому читанні законопроект, затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

у Британії на виборах виграла партія Бориса Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Британія заплатить близько 40-44 млрд євро за Brexit.