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24 січня 2020, пʼятниця, 11:24 5
Європа 2020-01-24T12:45:02+02:00
Українські Новини
Великобританія і ЄС підписали угоду про Brexit

Великобританія і ЄС підписали угоду про Brexit

Таня Войтюк
Brexit, Великобританія, Євросоюз, Єлизавета II
Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen
Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

У Брюсселі Голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу.

Про це Шарль Мішель написав Twitter.

Ратифікація документа в Європейському парламенті заплановано на 29 січня. Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

"Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії", - написав Шарль Мішель.

Зі свого боку фон дер Ляйєн в Twitter зазначила, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

Нагадаємо, 23 січня королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджене парламентом угода про вихід Британії з Європейського союзу.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня, палата громад Великобританії прийняла у другому читанні законопроект, затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

у Британії на виборах виграла партія Бориса Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Британія заплатить близько 40-44 млрд євро за Brexit.

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