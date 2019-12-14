В Британии на выборах выиграла партия Бориса Джонсона

В Великобритании на выборах победила Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, получившая 365 мест из 650.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Консервативная партия получила на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.

Это - лучший результат консерваторов с 1987 года, когда "тори" победили на выборах под руководством Маргарет Тэтчер.

Такой результат позволит консерваторам единолично создать большинство в парламенте и наконец принять соглашение о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС. Необходимый минимум для принятия решений в парламенте - 326 голосов.

Второй стала оппозиционная Лейбористская партия, которая получила 203 места в парламенте, потеряв 59 мест по сравнению с выборами двухлетней давности. Для лейбористов это худший результат с 1935 года. Лидер партии Джереми Корбин уже пообещал уйти в отставку.

Третье место заняла Шотландская национальная партия - 48 мест (+13), четвертыми стали Либеральные демократы - 11 мандатов (1).

Еще 23 места в парламенте распределились между небольшими партиями. Евроскептическая партия "Brexit" в парламент не попала.

Явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.



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