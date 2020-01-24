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24 січня 2020, пʼятниця, 11:05 15
Президент 2020-01-24T13:15:03+02:00
Українські Новини
У Румунії обурилися промовою Зеленського з "помилкою перекладу"

У Румунії обурилися промовою Зеленського з "помилкою перекладу"

Ольга Фандорина
Румунія, Помилка перекладу, Володимир Зеленський
Україна-Румунія. Фото: vesti.dp.ua
Україна-Румунія. Фото: vesti.dp.ua

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало від українського посла у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності. Про це повідомляє прес-служба МЗС Румунії.

В Румунії зажадали пояснень у зв'язку з вживання терміна "окупації" Північної Буковини у промові Зеленського.

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунії, які з'явилися в нещодавньої публічної промови президента України, і висловлює здивування цим і підкреслює необхідність правильного розуміння історії", - йдеться в заяві МЗС.

За словами посла України в Бухаресті Олександра Банькова, мова йде про неточному перекладі на англомовній сторінці сайту Офісу президента слова "зайняли", яке було переведене як "occupied" і сприйнята румунською стороною як "окупація".

"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео. До речі, переклад вже виправлений (на слово "taken" - ред.), - написав Баньков на своїй сторінці в Facebook.

Раніше поліція Великобританії прирівняла український тризуб до терористичних символів.

Україна не почула чіткої відповіді від Великобританії про тризуб: посольство вимагає роз'яснень.

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