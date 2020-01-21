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21 января 2020, вторник, 10:16 6
Внешняя политика 2020-01-21T10:24:03+02:00
Українські Новини
Украина не услышала четкого ответа от Великобритании о трезубец: посольство требует разъяснений

Украина не услышала четкого ответа от Великобритании о трезубец: посольство требует разъяснений

Ярина Вацяк
Герб Украины, Посольство Украины в Великобритании, Экстремизм, Трезубец, Тризуб
Трезубец. Фото: pixabay.com
Трезубец. Фото: pixabay.com

Посольство Украины в Великобритании ожидает разъяснений британской стороны их ответа относительно трезубца в части, будет ли исключен украинский герб из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в микроблоге Twitter.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли Трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, исключен из Руководства по экстремизму. Ожидаем больше разъяснений от британской стороны", - говорится в нем.

Ответ посольства Украины в Великобритании на заявление британского правительства. Скриншот: @UkrEmbLondon Ответ посольства Украины в Великобритании на заявление британского правительства. Скриншот: @UkrEmbLondon

Заявление британского правительства о гербе Украины. Скриншот: @UkrEmbLondon Заявление британского правительства о гербе Украины. Скриншот: @UkrEmbLondon

Как сообщали Українські Новини, полиция в Великобритании приравняла к символам террористов и экстремистам государственный герб Украины – тризуб. При этом полиция настаивает на том, что пособие создавалось с информационной целью, и не несло задачи определить все группы, которые описываются там, как экстремистские.

 

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