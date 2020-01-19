Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам

Полиция в Великобритании приравняла к символам террористов и экстремистам государственный герб Украины – тризуб. Его у себя в Twitter опубликовало посольство Украины в Британии.

Документ, в котором перечисляется экстремистская символика, был разослан медицинским работникам и преподавателям.

Уточняется, что в разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

При этом полиция настаивает на том, что пособие создавалось с информационной целью, и не несло задачи определить все группы, которые описываются там, как экстремистские.

Тем не менее, посольство Украины в Британии уже обратилось к властям с требованием убрать государственный символ из документации.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Азовцев" считают экстремистами в США.

Напомним, в 2016 году Кабмин утвердил план популяризации украинской символики.