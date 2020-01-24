За 2019 рік "Нова пошта" збільшила кількість відділень та відправлень з США та Китаю

В 2019 році компанія експрес-доставки "Нова Пошта" збільшила кількість відправлень на 22% до 212 млн посилок порівняно з 2018 роком, а також збільшила кількість відділень на 122% до 6000 відділень.

Про це на прес-конференції повідомив директор компанії Олександр Бульба.

"За 2019 рік ми доставили 212 млн посилок. Це абсолютний рекорд компанії", - сказав він.

Якщо говорити про розбивці по місяцях, то виділяються показники грудня – 24,5 млн посилок, також у грудні був встановлений рекорд по відправлень за одні логістичні добу – 1,3 млн.

На 26% були збільшені показники міжнародної доставки. При цьому, з Китаю було доставлено на 30% посилок більше, з США – на 20%, з Польщі – у 3 рази більше, з Великобританії – в 2 рази більше.

В 2019 році компанія також збільшила кількість відділень на 3300.

"3300 відділень ми відкрили в 2019 році. На сьогоднішній день у нас понад 6 тис. відділень", - сказав він.

В основному відділення були відкриті в населених пунктах, де компанія ще не присутня, а також у містах-мільйонниках – в ЖК і ТРЦ.

Послугами компанії у 2019 році скористалися 8 млн осіб. Бульба додав, що в 2020 році компанія має намір відкрити близько 1200 відділень.

Основна увага при розширенні мережі відділень буде зроблено на села, а також на збільшення покриття в найбільших містах України.

Як повідомляли Українські Новини, "Нова пошта" встановила вартість авіадоставки до тисячі гривень.

Також "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонній і поліетиленової упаковки.