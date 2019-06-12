Компания экспресс-доставки "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки до 2021 года.\r\nОб этом на пресс-конференции сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что компания регулярно отправляет вторсырье на утилизацию и в 2018 году было сдано более 1 млн кг сырья.\r\nТакже весной 2019 компания начала пилотный проект, оборудовав 10 отделений в Киеве контейнерами для раздельного сбора гофрокартона, белого полиэтилена и цветного полиэтилена.\r\nБульба добавил, что в течении месяца в 10 отделениях было собрано 2 тонны вторсырья.\r\nВ 2019 году компания намерена оборудовать такими контейнерами отделения в городах- миллионниках, а в 2020 году - все свои отделения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Новая почта" увеличила количество обработанных отправлений на 20%, или на 29 млн, до 174 млн отправлений в сравнении с прошлым годом (145 млн отправлений).\r\n"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.