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12 июня 2019, среда, 19:00 25
Экономика 2019-06-12T19:04:19+03:00
Українські Новини
"Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки

"Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки

Компания экспресс-доставки "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки до 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба, передают Українськi Новини.

Он отметил, что компания регулярно отправляет вторсырье на утилизацию и в 2018 году было сдано более 1 млн кг сырья.

Также весной 2019 компания начала пилотный проект, оборудовав 10 отделений в Киеве контейнерами для раздельного сбора гофрокартона, белого полиэтилена и цветного полиэтилена.

Бульба добавил, что в течении месяца в 10 отделениях было собрано 2 тонны вторсырья.

В 2019 году компания намерена оборудовать такими контейнерами отделения в городах- миллионниках, а в 2020 году - все свои отделения.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Новая почта" увеличила количество обработанных отправлений на 20%, или на 29 млн, до 174 млн отправлений в сравнении с прошлым годом (145 млн отправлений).

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

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