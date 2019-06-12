"Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки

Компания экспресс-доставки "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки до 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба, передают Українськi Новини.

Он отметил, что компания регулярно отправляет вторсырье на утилизацию и в 2018 году было сдано более 1 млн кг сырья.

Также весной 2019 компания начала пилотный проект, оборудовав 10 отделений в Киеве контейнерами для раздельного сбора гофрокартона, белого полиэтилена и цветного полиэтилена.

Бульба добавил, что в течении месяца в 10 отделениях было собрано 2 тонны вторсырья.

В 2019 году компания намерена оборудовать такими контейнерами отделения в городах- миллионниках, а в 2020 году - все свои отделения.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Новая почта" увеличила количество обработанных отправлений на 20%, или на 29 млн, до 174 млн отправлений в сравнении с прошлым годом (145 млн отправлений).

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.