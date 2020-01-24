Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабінет Міністрів проведе засідання в п'ятницю, 24 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання в 13:30 планується брифінг.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення скандального нібито прослуховування його розмови подав заяву про відставку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис наради, в якому Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.