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24 січня 2020, пʼятниця, 08:15 52
Силові структури 2020-01-24T23:45:10+02:00
Українські Новини
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати

На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 23 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували вісім обстрілів:

    • неподалік Талаківки стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 8 мін;
    • двічі біля Опитного вівся вогонь з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли і стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки ворог вдарив зі стрілецької зброї;
    • в районі Широкино бойовики застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
    • неподалік Новоселівки Другої стріляли з станкового протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;
    • біля Авдіївки вівся вогонь з великокаліберного кулемета;
    • поблизу Водяного окупанти вдарили з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожих обстріли:

    • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вольний стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
    • біля Горіхового вівся вогонь з гранатометів різних систем.

"Вчора, 23 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріл і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.

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