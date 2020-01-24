На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати

За минулу добу, 23 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували вісім обстрілів:

неподалік Талаківки стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 8 мін; двічі біля Опитного вівся вогонь з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки ворог вдарив зі стрілецької зброї; в районі Широкино бойовики застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю; неподалік Новоселівки Другої стріляли з станкового протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї; біля Авдіївки вівся вогонь з великокаліберного кулемета; поблизу Водяного окупанти вдарили з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожих обстріли: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вольний стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; біля Горіхового вівся вогонь з гранатометів різних систем.



"Вчора, 23 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріл і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.