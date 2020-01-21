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21 января 2020, вторник, 08:14 192
Политика 2020-01-21T08:24:32+02:00
Українські Новини
На Донбассе не прекращаются обстрелы: у ВСУ серьезные потери

На Донбассе не прекращаются обстрелы: у ВСУ серьезные потери

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

За прошлые сутки, 20 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили пять обстрелов:

  • недалеко от Павлополя велся огонь из ручного противотанкового гранатомета;
  • у Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Опитного враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку Новотроицкого стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов:

  • вблизи Травневого стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Луганского велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • три раза недалеко от Орехового враз ударил из 120-мм минометов – противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

 

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