Російський комік втік з країни після жарти над Путіним

Російський комік, 25-річний Олександр Долгополов, який пожартував над президентом РФ Володимиром Путіним і християнством, заявив, що втік з країни через побоювання за свою безпеку.

Долгополов сказав, що йому стало відомо, що поліція розслідує кадри з його виступів, пише ВПС.

МВС в Москві підтвердило, що поліція проводить розслідування. Російські власті заявили, що отримали скаргу на те, що Долгополов "ображав почуття вірян".

"Співробітники поліції проводять аудит, результати якого будуть визначені у відповідності з законом", - йдеться в повідомленні міністерства, поширеному в середу.

У четвер Долгополов розмістив в Instagram фото разом з підписом: "Ми приїхали! Ми в безпеці, поки. Спасибі за підтримку!"

В рамках фуршету в невеликому барі в Санкт-Петербурзі в лютому минулого року Долгополов пожартував про Путіна і його прихильників.

"Наше населення розділилося на два табори, - сказав він, додавши: - З одного боку, є ті, хто підтримує Путіна, з іншого - ті, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки".

В кадрі цього спектаклю, який був завантажений на YouTube, він також пожартував про Ісуса Христа та Діву Марію.

Наголошується, що при Путіні Росія запровадила суворі закони проти богохульства для захисту релігійних переконань і Російської православної церкви.

Як повідомляли Українські Новини, Держканали РФ відключили лайки і коментарі під новорічним привітанням Путіна.

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