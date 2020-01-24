Україна опиниться між потужними циклоном та антициклоном: прогноз погоди на вихідні

У більшості областей України 24 січня переважатиме суха погода, лише в Житомирській та Київській областях буде хмарно, а в Чернігівській, Сумській та Харківській областях є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу. Такий прогноз погоди опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптик Наталка Діденко. "24-го січня Україна опиниться між потужною північною циклонічністю та не менш масштабним антициклоном, який охоплює практично всю континентальну Європу. Європейські тенденції у нас, природно, сильніші, тому й опадів суттєвих завтра не передбачається. Лише шматочок теплого фронту (на карті червоний хвостик) черкне по північним областям України, затуляючи сонце та подекуди організовуючи опади", - написала вона. Вітер поступово із сильного перейде в помірний. Температура повітря вдень в Україні 0-5 градусів тепла. У Києві 24-го січня очікується погода хмарна, але без істотних опадів. Вітер західний, 5-12 м\/с, поривчастий, але слабший, ніж сьогодні. Вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси. Прогноз погоди на 25 січня. Карта: Укргідрометцентр У неділю, 26 січня, збережеться схожа синоптична ситуація. Лише в західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Прогноз погоди на 26 січня. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень. Тим часом, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.