Україна опиниться між потужними циклоном та антициклоном: прогноз погоди на вихідні

У більшості областей України 24 січня переважатиме суха погода, лише в Житомирській та Київській областях буде хмарно, а в Чернігівській, Сумській та Харківській областях є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

Такий прогноз погоди опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"24-го січня Україна опиниться між потужною північною циклонічністю та не менш масштабним антициклоном, який охоплює практично всю континентальну Європу. Європейські тенденції у нас, природно, сильніші, тому й опадів суттєвих завтра не передбачається. Лише шматочок теплого фронту (на карті червоний хвостик) черкне по північним областям України, затуляючи сонце та подекуди організовуючи опади", - написала вона.

Вітер поступово із сильного перейде в помірний. Температура повітря вдень в Україні 0-5 градусів тепла.

У Києві 24-го січня очікується погода хмарна, але без істотних опадів. Вітер західний, 5-12 м/с, поривчастий, але слабший, ніж сьогодні. Вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси.

Прогноз погоди на 25 січня. Карта: Укргідрометцентр

У неділю, 26 січня, збережеться схожа синоптична ситуація. Лише в західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.

Тим часом, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.