Співробітника "Укроборонпрому" спіймали на хабарі

Працівник державного заводу Генератор, що знаходиться під управлінням Укроборонпрому, був затриманий на хабарі. Про це повідомляє прес-служба СБУ у четвер, 23 січня.

"Начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця 2 тисячі доларів. Чиновник обіцяв комерсанту прискорити узгодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех з виробництва меблів. Посередниками в угоді виступили екс-начальник відділу оренди підприємства і знайомий керівника юрвідділу", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.

Також співробітники ДБР затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара.