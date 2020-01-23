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23 січня 2020, четвер, 19:53 12
Верховна Рада і партії 2020-01-23T20:05:07+02:00
Українські Новини
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука

Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука

Ярина Вацяк
Слуга народу, Депутати Верховної Ради, Давос, Давоський форум, Віктор Пінчук

Візит до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі для численної делегації депутатів Верховної Ради частково причетний олігарх Віктор Пінчук.

Таку інформацію в коментарях "Радіо Свободі" підтвердили самі депутати, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"За спонсорські кошти Ukraine House - це колаборація декількох інвестиційних фондів, донорських організацій" - сказав Арахамія.

На уточнення журналіста чи це за підтримки Віктора Пічука, Арахамія підтвердив, зазначивши, що це "в тому числі", оскільки це колаборативне об'єднання. З його слів, проживання і квитки також спонсорує цей фонд.

В свою чергу депутат від "Слуги народу" Авета Ясько заявила, що це офіційне відрядження.

На питання, чи ця поїздка, як офіційне відрядження спонсорується за рахунок українських платників податків Ясько сказала: "Я вам все відповіла".

"Вся інформація є в моїх помічників. Я не можу знати всіх деталей відрядження", - додала депутат та на уточнююче питання зазначила, що є сторонні фонди, які фінансують цю поїздку, зокрема фонд Віктора Пінчука.

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк також підтвердив фінансування поїздки фондами та особистими.

Депутат від "Слуги народу" Дмитро Жмеренецький також підтвердив, що поїздка фінансується фондом Пінчука, зазначивши, що він виграв конкурс для цієї поїздки.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в місті Давос (Швейцарія).

Крім того, в Давосі Зеленський вже обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристалиной Георгієвої виконання умов, необхідних для затвердження нової програми співпраці.

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