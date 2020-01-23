Польські та українські журналісти вимагають, щоб Бородянський не вводив кримінальну відповідальність для представників ЗМІ

Польські та українські журналісти звернулися до української влади не впроваджувати до українського законодавства норми, що передбачають штрафи і навіть ув’язнення для журналістів.

Відповідну заяву опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Ми, польські та українські журналісти, звертаємось до української влади не впроваджувати до українського законодавства норми, що передбачають штрафи і навіть ув’язнення для журналістів. Впровадження цих норм міститься в законопроекті про боротьбу з дезінформацією, який представив 20 січня міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. За нашою оцінкою, ініціатива, спрямована на захист від дезінформації, гібридних атак і фейк-новин, не повинна містити інструменти, що загрожують свободі слова. У сучасній ситуації гібридної війни, особливо після анексії Криму Росією та війни на сході України, варто усвідомлювати, що журналісти та засоби масової інформації – це союзники кожного, хто хоче захистити національний інформаційний простір України від брехні та маніпуляцій. Залякування журналістів кримінальними санкціями суперечить засадам свободи слова в демократичній державі. У Польщі такі норми діють з 1984 року і були впроваджені комуністичною владою, щоби переслідувати журналістів. І хоча з часу політичних перетворень минуло понад 30 років, вилучити їх з польського законодавства не вдалося. Це шкодить реалізації засад свободи слова і свободи вираження поглядів. Ухвалення нині подібних положень в Україні було би лише повторенням тих же самих помилок", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, за три роки на журналістів нападали 250 разів, і частіше всього на жінок.

Тим часом Томіленко вважає, що законопроект Міністерства культури про медіа є ворожим до українським журналістам і має на меті контроль над ЗМІ та журналістами.