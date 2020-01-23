У МОЗ скликали брифінг і розповіли, що відомо про китайський коронавірус

Інкубаційний період нового коронавіруса, через який в Пекіні скасували масові гуляння на Новий рік, становить від 2 до 12 діб. Про це розповів заступник міністра здравоохранеия України Віктор Ляшко під час брифінгу 23 січня, трансляція якого була Facebook на сайті відомства.

"Як нам відомо з офіційних джерел, станом на початок сьогоднішнього дня зареєстровано 448 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції. Це – саме та інфекція, що викликає випадки пневмонії, яка поширилася з міста Ухань, знаходиться в Китаї", – сказав він.

За словами Ляшенко, під час інкубаційного періоду захворювання ніяк не проявляє себе у людини. Шляхи передачі коронавіруса точно поки невідомі.

За словами заступника міністра, лікарі з Іспанії встановили, що 80% генома китайського вірусу відповідає геному вірусу атипової пневмонії, спалах якої була в 2002-2003 роках. Тоді по всьому світу захворіли близько 8 тисяч чоловік, з яких 10% вмирали.

"В Україні на той момент не було зафіксовано жодного випадку захворювання", – зазначив Ляшко.

У МОЗ розповіли, що в Україні є тест для виявлення в організмі коронавіруса, але новий штам з його допомогою визначити не можна. ВООЗ назвала дві референс-лабораторії в Європі, які можуть визначити саме цей вірус з Уханя.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

Опубліковано фото, на якому видно, як коронавірус поширився з Китаю.