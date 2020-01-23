Найєм в "Укроборонпромі" в грудні отримав 486,6 тис. гривень зарплати

Заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Державного концерну (ГК) "Укроборонпром" Мустафа Найєм отримав заробітну плату за грудень 2019 року (з премією та надбавками) у розмірі 486 565 гривня, при посадовому окладі в 43 000 гривень.

Про це свідчать дані про суттєві зміни в декларації про доходи Найєма в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, 27 грудня 2019 року заступник гендиректора "Укроборонпрому" отримав 176 044 гривень.

При цьому 2 грудня, згідно з декларацією, Найєм отримав 310 521 гривню зарплати. Таким чином, загальна сума зарплати, яку отримав Найєм у грудні становила 486,6 тисяч гривень.

Водночас держконцерн засекретив премії і надбавки Найєма.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський вирішив не відправляти главу уряду Олексія Гончарука у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну і держкомпаній.

Раніше Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "через волонтерство".