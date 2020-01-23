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23 січня 2020, четвер, 16:36 10
Зовнішня політика 2020-01-23T17:08:19+02:00
Українські Новини
Британська поліція видалила український тризуб з керівництва щодо протидії екстремізму

Британська поліція видалила український тризуб з керівництва щодо протидії екстремізму

Елизавета Кесельман
Тризуб, Велика Британія, Україна, МЗС України
Тризуб. Фото: pixabay.com
Тризуб. Фото: pixabay.com

Після того, як Великобританія прирівняла український тризуб до терористичної символіці, Україна висловила невдоволення і зажадала вибачень з британської сторони. Сьогодні повідомляється, що Великобританія зняла тризуб з антиекстремістського допомоги. Про це передає контртерористичний підрозділ британської поліції і посольство України у Великобританії, повідомляє ВВС Україна.

Наголошується, що між представниками британського МЗС і посольства України відбулася зустріч, в ході якої прийняли рішення прибрати український тризуб з довідника знаків і символів.

У відомстві також объясниили, як державний герб України з'явився в керівництві.

"На жаль, праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки як частини своєї ідентичності, це є причиною того, що деякі національні прапори і символи з'явилися в нашому документі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Посольстві України в Британії також привітали рішення великобританії і.

Скріншот: twitter/@UkrEmbLondonСкріншот: twitter/@UkrEmbLondon

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія шкодує про включення Герба України в терористичні символи.

Також в 2016 році Кабмін затвердив план популяризації української символіки.

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