Британська поліція видалила український тризуб з керівництва щодо протидії екстремізму

Після того, як Великобританія прирівняла український тризуб до терористичної символіці, Україна висловила невдоволення і зажадала вибачень з британської сторони. Сьогодні повідомляється, що Великобританія зняла тризуб з антиекстремістського допомоги. Про це передає контртерористичний підрозділ британської поліції і посольство України у Великобританії, повідомляє ВВС Україна.

Наголошується, що між представниками британського МЗС і посольства України відбулася зустріч, в ході якої прийняли рішення прибрати український тризуб з довідника знаків і символів.

У відомстві також объясниили, як державний герб України з'явився в керівництві.

"На жаль, праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки як частини своєї ідентичності, це є причиною того, що деякі національні прапори і символи з'явилися в нашому документі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Посольстві України в Британії також привітали рішення великобританії і.

Скріншот: twitter/@UkrEmbLondon

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія шкодує про включення Герба України в терористичні символи.

Також в 2016 році Кабмін затвердив план популяризації української символіки.