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20 января 2020, понедельник, 22:25 29
Внешняя политика 2020-01-20T22:26:16+02:00
Українські Новини
Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы

Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы

Таня Войтюк
Тризуб, Герб Украины, Украинская символика, Великобритания
Государственный герб Украины - тризуб. Фото: dw.com
Государственный герб Украины - тризуб. Фото: dw.com

Представитель британского правительства прокомментировал включение трезубца в список террористических символов в "Руководстве по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве.

В заявлении говорится, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - отметил представитель правительства брианського.

Также уверяют в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - говорится в заявлении.

Заява Британского посольства. Фото: FacebookЗаява Британского посольства. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, "Азовцев" считают экстремистами в США.

Напомним, в 2016 году Кабмин утвердил план популяризации украинской символики.

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