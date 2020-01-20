Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы

Представитель британского правительства прокомментировал включение трезубца в список террористических символов в "Руководстве по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами. Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве. В заявлении говорится, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. "Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - отметил представитель правительства брианського. Также уверяют в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", - говорится в заявлении. Заява Британского посольства. Фото: Facebook Как сообщали Українські Новини, "Азовцев" считают экстремистами в США. Напомним, в 2016 году Кабмин утвердил план популяризации украинской символики.