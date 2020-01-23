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23 січня 2020, четвер, 16:41 4
Політика 2020-01-23T20:26:55+02:00
Українські Новини
Пекін закриває Заборонене місто перед китайським Новим роком через вірус

Пекін закриває Заборонене місто перед китайським Новим роком через вірус

Ольга Фандорина
коронавірус в Китаї, Пекін, Китай
Заборонене місто в Пекіні, Китай. Фото: wp.miray.com.ua
Заборонене місто в Пекіні, Китай. Фото: wp.miray.com.ua

Влада Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса. Про це повідомляється в заяві адміністрації музею.

Як повідомляється, музейний комплекс буде закритий з суботи, 25 січня.

"У зв'язку з необхідністю проведення робіт з профілактики і контролю епідемії нового типу коронавіруса і щоб не допустити перехресної інфекції під час великого скупчення людей, з 25 січня музей Гугун буде закрито", - йдеться в повідомленні.

Проте в музеї не повідомляють, коли саме повернеться до роботи музей. Для відвідувачів, які вже купили квитки, буде організовано їх повернення.

Як повідомляли Українські Новини, у Борисполі всіх пасажирів з Китаю перевіряють на новий небезпечний вірус.

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