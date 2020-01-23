Пекін закриває Заборонене місто перед китайським Новим роком через вірус

Влада Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса. Про це повідомляється в заяві адміністрації музею.

Як повідомляється, музейний комплекс буде закритий з суботи, 25 січня.

"У зв'язку з необхідністю проведення робіт з профілактики і контролю епідемії нового типу коронавіруса і щоб не допустити перехресної інфекції під час великого скупчення людей, з 25 січня музей Гугун буде закрито", - йдеться в повідомленні.

Проте в музеї не повідомляють, коли саме повернеться до роботи музей. Для відвідувачів, які вже купили квитки, буде організовано їх повернення.

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