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23 січня 2020, четвер, 16:14 16
Суспільство 2020-01-23T16:15:38+02:00
Українські Новини
Київська міська електричка змінить маршрут через ремонт

Київська міська електричка змінить маршрут через ремонт

Валерия Драгомирова
Київпастранс, Київ, Ремонт, Міська електричка
Електричка. Фото: Santehnik
Електричка. Фото: Santehnik

У роботу Київської міської електрички внесли зміни. З 24 по 26 січня буде закрито рух на ділянці Борщагівка-Почайна-Дарниця. Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

"В роботу поїздів міської електрички вносяться зміни. З 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички будуть курсувати з "човниковими" маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.


Так, рух буде організовано на ділянках:

- Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка;
- Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця.

Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.

Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції "Генерала Ватутіна".

Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів 31 та трамваїв 35 буде збільшено.

Як повідомляли Українські Новини, на Різдво експрес не доїхав до "Борисполя", так як зламався на півдорозі.

Раніше через транспортну пригоду на ж/д станції затрималися поїзди.

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