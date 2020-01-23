Київська міська електричка змінить маршрут через ремонт

У роботу Київської міської електрички внесли зміни. З 24 по 26 січня буде закрито рух на ділянці Борщагівка-Почайна-Дарниця. Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

"В роботу поїздів міської електрички вносяться зміни. З 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички будуть курсувати з "човниковими" маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.



Так, рух буде організовано на ділянках:



- Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка;

- Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця.



Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.



Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції "Генерала Ватутіна".



Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів 31 та трамваїв 35 буде збільшено.



Як повідомляли Українські Новини, на Різдво експрес не доїхав до "Борисполя", так як зламався на півдорозі.

Раніше через транспортну пригоду на ж/д станції затрималися поїзди.