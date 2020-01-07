Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути

На Рождество, 7 января поезд по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" совершил вынужденную остановку в пути.

Об этом сказано в сообщении Укрзализныци.

"Сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку.

Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их было пересажено в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт", - сказано в сообщении.

Ведомство сообщило, что разберется с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.

"В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - утверждают в Укрзализнице.

Также сообщается, что новый поезд был передан производителем в конце декабря 2019.

Как скоро пассажиры попали в аэропорт и не опоздали ли на рейсы УЗ не сообщила.

Как сообщали Українські Новини, скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В официальном Facebook "Укрзализныци" прокомментировали инцидент, объяснив его "непогодой".

4 ноября, экспресс в "Борисполь" сломался второй раз за неделю после запуска.