Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

В субботу, 11 января, в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. В пресс-службе "Укрзализныци" сообщают о задержке поездов.

"Сегодня, 11 января 2020, в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет. Для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Из-за столкновения задерживаются такие поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1 час 4 минуты, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут).

Также в "Укрзализныци" сообщили, что из-за большого количества запросов и просьб продлили выставку Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале до 29 февраля.



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