49% ветеранів стикалися з дискримінацією, - опитування

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 49% ветеранів стикалися з дискримінацією.

Про це свідчать дані опитування, передають Українські Новини.



Респондентам пропонувалося відповісти на питання: "чи стикалися ви з випадками упередженого чи несправедливого ставлення (дискримінація) по відношенню до ветеранів у різних сферах за останні 6 місяців?".



49% опитаних відповіли, що стикалися з дискримінацією хоча б раз у житті, серед них в транспорті - 31% опитаних, при отриманні медичних послуг - 14%, при реєстрації на отримання пільг для ветеранів та їх сімей - 11% і при отриманні адміністративних послуг у закладах соціального захисту - 10%.



Також, 78% опитаних ветеранів погодилися з твердженням, що люди в країні ведуть себе так, ніби не розуміють, що в країні триває збройний конфлікт, а 32% опитаних погодилися, що відчувають себе відірваними від основної частини суспільства.



Крім цього, 55% опитаних партнерів ветеранів повідомили, що ніколи або майже ніколи не обговорюють події, які відбулися на службі ветеранів, а серед найбільш частих проблем і партнери, і ветерани згадали зловживання алкоголем (27%).



56% опитаних ветеранів відзначили, що не можуть звернутися за психосоціальною підтримкою, так як не хочуть показувати свої проблеми, при цьому 39% респондентів зазначили, що така допомога бажана для всіх ветеранів.



Згідно з дослідженням, 74% ветеранів працювали за наймом до участі у військових діях на сході України, 6% - були самозайнятими, 4% - приватними підприємцями, 4% - професійними військовими, 4% - тимчасово безробітними.



При цьому, після повернення 29% опитаних ветеранів, які працюють за наймом, повідомили, що їх робоче місце не збереглося за ними, а 68% - що їх робоче місце збереглося.



Також, згідно самооцінці фінансового стану ветеранів, 36% опитаних стверджують, що можуть собі дозволити їжу, одяг і взуття, 31% - можуть дозволити собі їжу, одяг, взуття, інші покупки (побутова техніка), 18% - що їм вистачає тільки на харчування, 6% - що можуть собі дозволити їжу, одяг, взуття, дорогі покупки (машина, квартира), 3% - що економить навіть на харчуванні.



В рамках опитування респондентів також просили описати їх відношення до створення бізнесу.



Так, 39% опитаних відповіли, що не замислювалися про це, 26% - що хотіли б розпочати власний бізнес, але у них не вистачає коштів, 23% - що не хочуть створювати власний бізнес, 9% - що планують це зробити найближчим часом і 3% - що вже мають власний бізнес.



Опитування проводилося компанією Info Sapiens на замовлення представництва МОМ в Україні у липні-жовтні 2019 року серед 2 530 респондентів, з яких 1780 ветеранів, які брали участь у воєнних діях на сході України з квітня 2014 року, і 750 членів сімей ветеранів, методом особистого інтерв'ю.



Статистична похибка вибірки не вказана. Опитування фінансувалося Європейським Союзом.



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