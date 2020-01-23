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23 січня 2020, четвер, 15:26 19
Суспільство 2020-01-23T18:00:03+02:00
Українські Новини
49% ветеранів стикалися з дискримінацією, - опитування

49% ветеранів стикалися з дискримінацією, - опитування

Валерия Драгомирова
МОМ, Опитування, Дискримінація
Військовий. Фото: Міноборони
Військовий. Фото: Міноборони

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 49% ветеранів стикалися з дискримінацією.

Про це свідчать дані опитування, передають Українські Новини.

Респондентам пропонувалося відповісти на питання: "чи стикалися ви з випадками упередженого чи несправедливого ставлення (дискримінація) по відношенню до ветеранів у різних сферах за останні 6 місяців?".

49% опитаних відповіли, що стикалися з дискримінацією хоча б раз у житті, серед них в транспорті - 31% опитаних, при отриманні медичних послуг - 14%, при реєстрації на отримання пільг для ветеранів та їх сімей - 11% і при отриманні адміністративних послуг у закладах соціального захисту - 10%.

Також, 78% опитаних ветеранів погодилися з твердженням, що люди в країні ведуть себе так, ніби не розуміють, що в країні триває збройний конфлікт, а 32% опитаних погодилися, що відчувають себе відірваними від основної частини суспільства.

Крім цього, 55% опитаних партнерів ветеранів повідомили, що ніколи або майже ніколи не обговорюють події, які відбулися на службі ветеранів, а серед найбільш частих проблем і партнери, і ветерани згадали зловживання алкоголем (27%).

56% опитаних ветеранів відзначили, що не можуть звернутися за психосоціальною підтримкою, так як не хочуть показувати свої проблеми, при цьому 39% респондентів зазначили, що така допомога бажана для всіх ветеранів.

Згідно з дослідженням, 74% ветеранів працювали за наймом до участі у військових діях на сході України, 6% - були самозайнятими, 4% - приватними підприємцями, 4% - професійними військовими, 4% - тимчасово безробітними.

При цьому, після повернення 29% опитаних ветеранів, які працюють за наймом, повідомили, що їх робоче місце не збереглося за ними, а 68% - що їх робоче місце збереглося.

Також, згідно самооцінці фінансового стану ветеранів, 36% опитаних стверджують, що можуть собі дозволити їжу, одяг і взуття, 31% - можуть дозволити собі їжу, одяг, взуття, інші покупки (побутова техніка), 18% - що їм вистачає тільки на харчування, 6% - що можуть собі дозволити їжу, одяг, взуття, дорогі покупки (машина, квартира), 3% - що економить навіть на харчуванні.

В рамках опитування респондентів також просили описати їх відношення до створення бізнесу.

Так, 39% опитаних відповіли, що не замислювалися про це, 26% - що хотіли б розпочати власний бізнес, але у них не вистачає коштів, 23% - що не хочуть створювати власний бізнес, 9% - що планують це зробити найближчим часом і 3% - що вже мають власний бізнес.

Опитування проводилося компанією Info Sapiens на замовлення представництва МОМ в Україні у липні-жовтні 2019 року серед 2 530 респондентів, з яких 1780 ветеранів, які брали участь у воєнних діях на сході України з квітня 2014 року, і 750 членів сімей ветеранів, методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не вказана. Опитування фінансувалося Європейським Союзом.

Як повідомляли Українські Новини, Рада надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу.

Тим часом українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.

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