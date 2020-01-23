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23 січня 2020, четвер, 15:20 10
Суспільство 2020-01-23T17:45:02+02:00
Українські Новини
В Луганській області 3 лютого відключать воду через борг в 142,2 млн гривень

В Луганській області 3 лютого відключать воду через борг в 142,2 млн гривень

Елизавета Кесельман
опалення, Електроенергія, Відключення води, Лісічанськводоканал
Опалення.
Опалення.

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) має намір знеструмити постачає водою 80 тис. жителів Луганської області комунальне підприємство "Лисичанскводоканал" 3 лютого за 142,2 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію. Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

За даними відомства, крім боргу за електроенергію, "Лисичанскводоканал" повинен сплатити штрафи в сумі 15,889 млн гривень (інфляційні нарахування), 2,486 млн (3% річних), 4,045 млн (пеня), 1,110 млн (перевищення договірних обсягів споживання), 1,376 млн (судовий збір).

Наголошується, що "Лисичанскводоканал" ігнорує звернення енергетиків з приводу необхідності оплати боргу.

Також ЛЕО направило листи луганському губернатору, депутатам і меру Лисичанська з повідомленням про заплановане відключення.

Як повідомляли Українські Новини, 24 грудня 2019 року ЛЕО знеструмило "Лисичанскводоканал" за 167 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію, із-за чого близько 80 тис. жителів Луганської області залишилися без централізованого водопостачання.

без водопостачання припинила роботу котельня у Лисичанську, з-за чого без опалення залишилися 5,2 тис. квартир в 110 будинках міста, 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 3 медичних установ.

26 грудня енергопостачання "Лисичанскводоканала" відновили, але за проривів на водопроводі водопостачання не було відновлено.

Повністю відновити подачу води та опалення вдалося 28 грудня.

19 грудня ЛЕО знеструмила частина комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", яка постачає водою жителів на непідконтрольної Україні території Луганської області, за 188 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.

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