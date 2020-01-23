Вдарять морози до -13 і засипле снігом: синоптики дали прогноз на п'ятницю

24 січня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень +1...+8 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі -4...-6 градусів, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -4...-6 градусів, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі -4...-6 градусів, удень +2...+4 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -2...+4 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів, в Одеській області до +8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -2...-4 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

Тим часом, в Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень.