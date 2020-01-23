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23 січня 2020, четвер, 14:57 6
Зовнішня політика 2020-01-23T14:58:59+02:00
Українські Новини
Україна веде переговори з ЄС про відновлення поставок м'яса птиці, - торгпред України

Україна веде переговори з ЄС про відновлення поставок м'яса птиці, - торгпред України

Валерия Драгомирова
Тарас Качка, Україна-ЄС, Поставки м'яса, пташиний грип
Курка курка філе Фото: МХП
Курка курка філе Фото: МХП

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка вважає, що рішення ЄС про припинення імпорту м'яса птиці з України є передчасним, тому Україна веде переговори про його коригування.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадки пташиного грипу у Вінницькій області значно суворіше, ніж повинно бути. Тим не менш, ми активно і спільно працюємо над тим, щоб оперативно скорегувати це рішення", - написав Качка.

Він підкреслив, що на даний момент є всі можливості для того, щоб скорегувати рішення на користь України.

Відзначається, що на цьому і наступному тижні будуть проведені всі необхідні консультації у Брюсселі.

При цьому Качка зазначив, що через важливість і терміновость цього питання Україна змушена призупинити роботу щодо інших важливих завдань співробітництва з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія прийняла рішення тимчасово призупинити імпорт з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області.

З моменту виявлення вірусу пташиного грипу у Вінницькій області було знищено 22 тис. голів птиці.

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