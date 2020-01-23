Україна веде переговори з ЄС про відновлення поставок м'яса птиці, - торгпред України

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка вважає, що рішення ЄС про припинення імпорту м'яса птиці з України є передчасним, тому Україна веде переговори про його коригування.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м'яса птиці через випадки пташиного грипу у Вінницькій області значно суворіше, ніж повинно бути. Тим не менш, ми активно і спільно працюємо над тим, щоб оперативно скорегувати це рішення", - написав Качка.



Він підкреслив, що на даний момент є всі можливості для того, щоб скорегувати рішення на користь України.



Відзначається, що на цьому і наступному тижні будуть проведені всі необхідні консультації у Брюсселі.



При цьому Качка зазначив, що через важливість і терміновость цього питання Україна змушена призупинити роботу щодо інших важливих завдань співробітництва з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії.



Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія прийняла рішення тимчасово призупинити імпорт з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області.



З моменту виявлення вірусу пташиного грипу у Вінницькій області було знищено 22 тис. голів птиці.