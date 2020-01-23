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23 січня 2020, четвер, 14:11 9
Силові структури 2020-01-23T16:30:03+02:00
Українські Новини
СБУ затримала 2 підозрюваних у "продажі" посади начальника колонії за $20 тис

СБУ затримала 2 підозрюваних у "продажі" посади начальника колонії за $20 тис

Кира Молчанова
Колонія, СБУ, Міністерство юстиції України, Хабар, хабарництво
Посаду начальника колонії намагалися
Посаду начальника колонії намагалися "продати" за 20 тис. доларів. Фото: прес-служби СБУ

Служба безпеки України затримала 2 підозрюваних у "продажу" посади начальника колонії за 20 тис. доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники СБУ встановили, що колишній працівник системи Державної кримінально-виконавчої служби разом із спільником пропонували потенційним кандидатам за гроші забезпечити призначення на посади, у тому числі начальника колонії, в одній з областей України за 20 тис. доларів.

"Клієнтів" на підвищення вони підшукували серед діючих керівників середньої ланки пенітенціарної системи.

Фігуранти справи посилалися на зв'язку в Міністерстві юстиції.

За інформацією СБУ, один з підозрюваних дійсно має близькі зв'язки з одним із посадовців Мін'юсту.

Інформацію про можливу причетність посадовця до угоди перевіряє слідство.

Правоохоронці затримали зловмисників в кафе в центрі Києва під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

На даний момент фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українськi Новини, в київському слідчому ізоляторі постійно порушуються вимоги до змісту ув'язнених. У камерах немає світла, стіни покриті грбком, немає бачків з питною водою.

Раніше повідомлялося, що новим "смотрящим" в Лук'янівському СІЗО став Кирило Островський, який збив дівчинку на пішохідному переході, протягнув її більше 50 метрів і спробував сховатися.

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