СБУ затримала 2 підозрюваних у "продажі" посади начальника колонії за $20 тис

Служба безпеки України затримала 2 підозрюваних у "продажу" посади начальника колонії за 20 тис. доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини. Оперативники СБУ встановили, що колишній працівник системи Державної кримінально-виконавчої служби разом із спільником пропонували потенційним кандидатам за гроші забезпечити призначення на посади, у тому числі начальника колонії, в одній з областей України за 20 тис. доларів. "Клієнтів" на підвищення вони підшукували серед діючих керівників середньої ланки пенітенціарної системи. Фігуранти справи посилалися на зв'язку в Міністерстві юстиції. За інформацією СБУ, один з підозрюваних дійсно має близькі зв'язки з одним із посадовців Мін'юсту. Інформацію про можливу причетність посадовця до угоди перевіряє слідство. Правоохоронці затримали зловмисників в кафе в центрі Києва під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. На даний момент фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії. Як повідомляли Українськi Новини, в київському слідчому ізоляторі постійно порушуються вимоги до змісту ув'язнених. У камерах немає світла, стіни покриті грбком, немає бачків з питною водою. Раніше повідомлялося, що новим "смотрящим" в Лук'янівському СІЗО став Кирило Островський, який збив дівчинку на пішохідному переході, протягнув її більше 50 метрів і спробував сховатися.