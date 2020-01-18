У Київському СІЗО сплять по черзі і закривають вибиті вікна ковдрами

В результаті постійного у київському слідчому ізоляторі постійно порушуються вимоги до утримання ув'язнених. Про це прес-служба Офісу омбудсмена України заявила 18 січня за результатами повторної перевірки в установі.

Моніторинг проводила група, до складу якої увійшли співробітники Офісу омбудсмена і представники громадської організації "Український центр запобігання тортур" Микола Карпюк, Едем Бекіров і Олексій Сизонович.

Під час перевірки виявили, що в результаті постійного порушення в установі вимог роздільного тримання серед ув'язнених виникають конфлікти, які можуть привести до тяжких наслідків, в тому числі масових заворушень.

Більшість камер не обладнані штучним освітленням, вікна надмірно заґратовані, стіни в деяких камерах вологі і покриті грибком. Камери не обладнані бачками з кип'яченою питною водою і припливно-витяжною вентиляцією, сказано в релізі.

"В окремих камерах слідчого ізолятора досі відсутні скла і не працює система опалення. Тому ув'язненим доводиться закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи вказаний недолік був негайно усунений працівниками установи. Монітори виявили факти, коли в'язні не були забезпечені спальним місцем, у зв'язку з чим вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб у слідчому ізоляторі", – заявили в Офісі омбудсмена.

При цьому, згідно з повідомленням, в новому корпусі виявили камери, які знаходяться в зразково-показовому стані і не використовуються.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці з-за недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО)