"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ

В Лукьяновском СИЗО Киева появился новый "смотрящий" "Кирюха". Выяснились новые подробности по нем. По данным источников "Страны" в криминальный кругах, "Кирюха" - это Кирилл Островский, который 24 июля 2018 года за рулем Hummer сбил 10-летнюю девочку Настю Артемову. Об этом сообщает "Страна".

Островский сбил девочку на пешеходном переходе, протащил ее более 50 метров и попытался скрыться. Настя умерла в карете скорой помощи. А виновник ДТП снял номера с машины.

Также ранее сообщалось, что дядя Кирилла Островского - известный в криминальном мире Киева человек по прозвищу Саша Оболонский. И именно на него зарегистрирован был тот самый Hummer.

Источники издания в криминальных кругах предельно удивлены тому, что Кирилл Островский, ранее не сидевший 23-летний парень стал "смотрящим" в ключевом СИЗО Украины. "Это тянет на сенсацию в криминальном мире. По одной из версий о парне договорилась с авторитетами его родня. По другой - место для него просто купили", - говорят источники.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция установила владельца автомобиля Hummer, на котором сбили насмерть ребенка в центре Киева.

Правоохранительные органы провели принудительный отбор образцов биоматериалов у Островского, сбившего насмерть ребенка в Киеве.