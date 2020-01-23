Китай закрив два багатомільйонні міста через спалах коронавірусу

Міста Ухань і Хуанган виявилися ізольованими через спалах нового штаму коронависрусу 2019-nCoV, який вже забрав 17 життів. Про це повідомляє ВВС.

Місто Ухань з населенням понад 11 млн осіб, в якому вперше виявили смертельний коронавірус, закрили вранці 23 січня. Влада призупинила роботу аеропортів, відправлення поїздів, автобусів і поромів. Жителів попросили без гострої необхідності не залишати місто.

Вдень стало відомо про закриття міста Хуанган (населення понад 6 млн осіб), яке знаходиться поряд з Уханню. Там закрили залізничний вокзал і припинили міжнародні автобусні перевезення. Також була зупинена робота громадського транспорту. Жителів Хуангана також попросили не виїжджати за межі міста.

Коронависрус - це особливий рід вірусів, які розмножуються в цитоплазмі клітин. Вважалося, що коронавіруси вражають переважно тварин. Осредком захворювання стало китайське місто Ухань, яке є великим транспортним вузлом. Перші випадки зараження були пов'язані з рибним ринком у цьому місті. З Китаю хвороба поширилася на Таїланд, Японію, Південну Корею і США.

Як повідомляли Українські новини, генеральне консульство України в місті Гуанчжоу розповіло, як украницам знизити ризики захворіти nCoV.