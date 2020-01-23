ЄС призупинив імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу у Вінницькій області

Європейська комісія прийняла рішення тимчасово призупинити імпорт з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці й термічно необроблених продуктів з птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області.

Про це сказано в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передають Українські Новини.

"Згідно з оперативного повідомлення, яке надійшло вчора ввечері від Європейської комісії, тимчасово припинено ввезення з України на територію ЄС м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці й термічно необроблених продуктів із птиці", - сказано в ньому.

Зазначається, що під обмеження не підпадають яйця і яєчна продукція.

Згідно з повідомленням, Україна відповідно до міжнародних зобов'язань як член Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) невідкладно повідомила своїм міжнародним торговельним партнерам про виявлення випадку грипу птиці.

Українські заходи з контролю та ліквідації грипу птиці визнано еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

У зв'язку з цим відомство вважає, що ЄС призупинив імпорт, не враховуючи попередніх домовленостей і переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, у Вінниці через спалах пташиного грипу було знищено 22 тисячі голів птахів.

А у вересні 102 тис. туш свиней були утилізовані через спалах АЧС у Львівській області.