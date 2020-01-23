У Полтавській області чиновник ГФС попався на хабарі 85 тисяч доларів

Служба безпеки України затримала заступника начальника управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Полтавській області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 85 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що полковник Податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тис. доларів за повернення вилученого майна і непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

До протиправної діяльності чиновник залучав свого знайомого.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних у центрі Полтави під час одержання всієї суми хабара.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Встановлюються інші посадові особи Податкової,які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

СБУ затримали чиновника на хабарі. Фото: ssu.gov.ua

СБУ затримала чиновника Полтавської області на хабарі. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.

Також співробітники ДБР затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара.